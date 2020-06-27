Отмененный гол Соболева оставил «Спартак» без победы в матче «Уфой»

Москва, 27 июня. Московский «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Уфой» в 24-м туре чемпионата России.

На 88-й минуте встречи форвард красно-белых Александр Соболев забил гол, но главный арбитр матча Владислав Безбородов воспользовался системой видеоопомощи арбитрам (ВАР) и после этого отменил гол из-за офсайда у Самюэля Жиго.

Еще один спортный эпизод произошел уже в компенсированное время. Голкипер «Уфы» Александр Беленов поймал мяч, но потом, вероятно, завалился за линию ворот.

Наставник москвичей Доменико Тедеско прокомментировал незасчитанные голы на русском языке.

«Я не знаю, я принимаю это, нет проблем», — цитирует его «Чемпионат».

Сейчас «Спартак» с 32-мя очками занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, «Уфа» — на седьмом месте, в ее копилке 31 очко — на 7-м месте. На первой строчке — подопечные Сергея Семака. В 24-х матчах сине-бело-голубые набрали 56 очков.