Спасатели на Кубани спасли пенис пастуха из металлического кольца



Новороссийск, 27 июня. Спасатели из Новороссийска под контролем медиков спасли половой орган местного пастуха. Мужчина надел на него металлическое кольцо, но снять самостоятельно не смог. Через два дня мучений он все-таки обратился к специалистам из псебайского отряда «Кубаньспас».

Для того, чтобы избавить пастуха от этого украшения, спасатели использовали шлифмашину. Операция заняла всего несколько минут и была сделана под контролем врачей. Сейчас состояние пострадавшего не вызывает опасений.

Ранее руководитель спасотряда Алексей Одеров делился с журналистами похожим необычным случаем. В прошлом году в «Кубаньспас» обратились медики из местной больницы. По их словам, 80-летний мужчина надел себе на половой орган нержавеющую трубу (7 сантиметров длиной и 3,25 сантиметра в диаметре) и ходил с ней почти неделю, пока его состояние не ухудшилось.

«Медики были в шоке <…> вызвали нас. Когда мы примчались на вызов, тоже опешили. Ну, мы достали обычную болгарку, а деда посадили на гинекологическое кресло», — рассказал Одеров Kuban.KP.RU.

Пока пациент находился под общим наркозом, полтора часа спасатели «пилили» его половой орган.

«Ювелирная работа, боялись повредить», — признался Алексей.

В конце концов пенсионер был освобожден от инородного предмета, пришел в сознание и вскоре был выписан домой.