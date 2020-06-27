Подозреваемым по делу о краже работы Бэнкси предъявили обвинение во Франции

Париж, 27 июня. Французские следователи предъявили обвинения шестерым людям, задержанным по делу о краже работы художника стрит-арта Бэнкси. Рисунок был сделан на двери запасного выхода из парижского концертного зала «Батаклан».

Двум задержанным предъявили обвинения в краже в составе организованной банды, еще четверым – в укрывательстве похищенного. Все подозреваемые находятся под стражей, они были задержаны в департаментах Изер и Верхняя Савойя.

Напомним, что Бэнкси в 2018 году нарисовал на дверях аварийного выхода «Батаклана» скорбящую девушку, голова которой покрыта чем-то вроде монашеского капюшона. Работа посвящена жертвам теракта 13 ноября 2015 года. В начале прошлого года ее украли вместе с фрагментом двери. Позже рисунок нашли в ходе расследования в Италии.

Вечером 13 ноября 2015 года три группы террористов совершили серию нападений в Париже и его пригороде. Одна из атак произошла в концертном зале «Батаклан» во время выступления группы Eagles of Death Metal. Три террориста проникли в здание и расстреляли зрителей. Жертвами стрельбы стали 90 человек. 12 ноября 2016 года концертом Стинга «Батаклан» был впервые открыт после теракта.

В феврале прошлого года картину Бэнкси «Девочка с шаром», изрезанную шредером, выставили в музее современного искусства Фридера Бурды в городе Баден-Баден в Германии. Встроенный в нее измельчитель бумаги деактивировали.