Американские ученые обнаружили у коронавируса «зловещие щупальца»

Москва, 27 июня. Коронавирус SARS-CoV-2 имеет специальные нити, которые протягивает от пораженных клеток к соседним. Такое открытие сделали ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

В ходе исследований микробиологи пришли к выводу, что благодаря «зловещим щупальцам» коронавирус нового типа распространяется по организму как опухоль. Исходя из этого ученые определили препараты против рака, которые вероятно помогут в борьбе с пневмонией COVID-19.

Обнаружить щупальца исследователям удалось при помощи сверхмощного электронного микроскопа. Глава научной группы профессор Невин Кроган пояснил, что нити пробивают оболочку клеток, после чего вирус распространяется по ним, как по трубам, все больше и больше поражая организм.

«Наша гипотеза состоит в том, что это ускоряет заражение», — рассказал ученый.

По его словам, вирус SARS-CoV-2 ищет «ахиллесову пяту клетки» точно так же, как это делают рак и ВИЧ.

Американские ученые отобрали пять препаратов для лечения онкологических заболеваний, которые можно применять при терапии от COVID-19. Исследователи протестировали лекарства на клетках почек зеленых мартышек и человеческих почках.

О появлении коронавируса нового типа стало известно в конце прошлого года. Первые случаи заражения были зафиксированы в китайском городе Ухань.