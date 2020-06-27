Дарья Клишина опубликовала фото своих ягодиц с татуировкой

Вашингтон, 27 июня. Российская легкоатлетка Дарья Клишина опубликовала в своем Instagram откровенную фотосессию в купальнике. Серия из трех снимков привела ее подписчиков в восторг, но особое внимание привлекла татуировка на ягодицах.

Фотографии были сделаны в Штатах недалеко от Атланты, где сейчас тренируется Дарья Там же девушка посещает пляжи.

«Желаю всем начать эти выходные с чего-то радостного и приятного, провести их с удовольствием и пользой», — написала она.

Тут же спортсменка предложила фолловерам выбрать лучшую по их мнению фотографию. В комментариях многие признались, что сделать это очень сложно, потому что все снимки одинаково хороши. Были и те, кому было непросто выбрать из-за татуировки на ягодице Клишиной — она отвлекала их внимание. Ранее девушка уже объясняла, что лилия на ее теле символизирует чистоту. Однако

«Таких берут в космонавты!» — восхитился один из подписчиков.

Напомним, в 2016 году Международная федерация легкой атлетики допустил к участию в Олимпиаде от России только Клишину. Но за три дня до соревнований внезапно решил отстранить ее от игр. Тогда Дарья подала апелляцию в CAS. В итоге ей удалось отстоять свое право на участие в ОИ в Рио-де-Жанейро, пишет «Ридус».