Пушков назвал причины крупнейшего мирового кризиса в XXI веке

Москва, 27 июня. Международное сообщество на данный момент переживает самый крупный политический кризис XXI века, который произошел из-за деградации внешнеполитических отношений между странами. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Сенатор высказался о новой геополитической картине мира, возникшей на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Пушков заметил, что внешние международные конфликты среди многих стран имеют общую цикличную природу.

Он напомнил некоторые исторические события, которые хорошо показывают этот геополитический феномен. Такие эпизоды, как окончание Второй мировой войны и распад социалистического блока, сыграли свою роль для установления некого баланса. Сейчас же это международное равновесие нарушено, что привело мир к глубокому политическому кризису.

Пушков обратил внимание, что после распада Советского Союза был основан так называемый однополярный мир, возглавляемый Вашингтоном. Однако уже к 2005 году ситуация резко изменилась, а Соединенные Штаты столкнулись с новыми геополитическими соперниками в лице Китая, России, Ирана и Турции, которые отказались мириться с гегемонией и поставили под сомнение американское превосходство, из-за чего мир потерял баланс.

«Но уже к 2005 году становится ясно, что этот эпизод уходит в прошлое, на первые позиции в экономике выходит Китай, который станет важнейшим экономическим конкурентом Соединенных Штатов, постепенно Россия восстанавливает свою военно-политическую силу и уже не будет добровольно встраиваться в американскую систему координат», – объяснил Пушков.

Кроме того, российский сенатор высказался об акциях протеста, которые вспыхнули в США. Он заметил, что беспорядки в американских городах возникли по причине нарушения внутреннего политического баланса, а расовые конфликты являются лишь частью крупного политического кризиса, который возник в США на фоне митингов.

«А сейчас Америка переживает кризис — и внутренний, и внешний. Он настолько глубок, что единства нет. Отсюда ожесточенность внутренней борьбы, изображение [президента США Дональда] Трампа исчадием ада, использование любых средств для дискредитации президента и так далее. Вот эти нарушения баланса и являются причиной многочисленных конфликтов», ­– заявил сенатор.

По словам Пушкова, схожая ситуация произошла и на Украине, когда при поддержке стран Запада был реализован государственный переворот. При этом Киев выступил инициатором кризиса в российско-украинских отношениях, нарушив баланс договоренностей между странами. «Новая страна», возникшая после Майдана, начала проводить резкую антироссийскую политику, проявляя агрессию не только против Москвы, но и в отношении своих граждан, проживающих в юго-восточном регионе.

«Но когда Украина стала выступать с откровенно антироссийской платформой, когда она стала ставить под сомнение права русскоязычных на Украине, когда она стала в спешном порядке принимать закон, запрещающий русский язык, то возникло резкое нарушение баланса, на которое мы не могли не ответить», – резюмировал Пушков.

Сенатор ранее прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о Крыме. Он заявил, что Киеву необходимо обратить свое внимание на Донбасс, который «вот уже шесть лет живет собственной жизнью», а не продолжать верить в сказки о «возвращении» крымского полуострова.