Украинский журналист назвал попытку поделить Закарпатье прикрытием для «лесных схем»

Киев, 27 июня. Украинский политический эксперт и журналист Святослав Вышинский высказался о решении властей Украины изменить границы административных районов страны. В интервью информационному изданию «Украина.ру» Вышинский, прежде всего, обратил внимание на новый проект территориального деления Закарпатья, а также объяснил, почему Киев пытается навязать местным жителям свое видение устройства этой области.

Ранее средства массовой информации сообщили, что киевские власти приняли решение провести территориальную реформу в стране, которая будет осуществляться в рамках так называемого проекта децентрализации. Согласно документу, районы в большинстве областей Украины получат новые административно-территориальные границы. Подобные меры будут введены и в отношении Закарпатской области, которая может быть разделена сразу на пять административных единиц: Береговский, Тячевский, Хустский, Мукачевский и Ужгородский районы.

Вышинский, комментируя скандальное деление Закарпатья, объяснил, почему некоторые труднодоступные районы были присоединены к равнинным. Подобная тактика, вероятнее всего, может быть реализована из-за слабой экономической составляющей населенных пунктов, которые расположены на горной местности. Местные жители выживают только за счет сельского хозяйства и незаконной вырубки лесов.

Киев же, реализуя новый административно-территориальный проект, хочет «уравновесить» экономическую ситуацию в Закарпатье путем создания новый районов с разными видами рельефа. Однако подобная стратегия Киева может потерпеть полное фиаско, поскольку развивать районную инфраструктуру в горах невозможно.

«Горные районы труднодоступные и малонаселенные, в большинстве их населенных пунктов, кроме нелегальной вырубки лесов и частного сельского хозяйства, не ведется никакой экономической деятельности. Поэтому развивать районную инфраструктуру в высокогорье невыгодно, при нынешних никчемных возможностях государства едва ли возможно», — заявил Вышинский.

Кроме того, политический эксперт указал на еще один фактор, из-за которого Киеву будет сложно реализовать свою реформу в некоторых Закарпатских районах. Все дело в местных жителях — гуцулах, которые выступают против подобных административно-территориальных делений. Однако «освободительная» борьба гуцулов — это прикрытие для «лесных схем», с помощью которых осуществляется незаконная вырубка деревьев.

«С другой стороны, следует понимать, что «освободительная» борьба гуцулов за создание отдельных горных районов — это не что иное, как попытка сохранить монополию на нелегальную вырубку карпатских лесов. А навязчивое стремление равнин присоединить к себе горы — не что иное, как желание местных элит влезть в «лесные схемы», — резюмировал политический эксперт.

Ранее экс-глава следственного управления СБУ Василий Вовк заявил, что Украина может потерять несколько областей, которые граничат с другими государствами. Он обратил внимание, что такая угроза существует не только для Закарпатья или Буковины, но и для Черниговской области.