Гаджеты Huawei и Honor продают в России со скидкой до 50%

Москва, 27 июня. Китайская IT-компании Huawei и Honor запустили на российском рынке акцию «Летний киберпонедельник». Покупатели могут купить смартфоны и другие устройства со скидкой до 50%.

Кроме того, при покупке определенных моделей можно получить подарок. Так, обладателям Honor View 30 Pro дарят наушники или фитнес-браслет Honor Band 5. А максимальная скидка на смартфон этой модели составит 8 тыс. рублей. Таким образом, цена опустится до 36 990 рублей.

Самая большая скидка на смартфон Huawei составляет до 15 тысяч рублей и распространяется на Huawei P30 Pro (новая стоимость гаджета составит 44 990 рублей). Скидка в размере 10 тыс. рублей действует на новый флагман Huawei P40 Pro. Его можно приобрести за 59 990 рублей. Покупателям этих моделей тоже обещают подарок.

На распродажу выставлены и другие устройства. В частности, скидка на ноутбук Huawei MateBook X Pro составляет 13 тыс. рублей. В подарок за его покупку производитель дарит колонку Huawei за 3 590 рублей.

Вся подробная информация об акции «Летний киберпонедельник» есть на официальном сайте российского интернет-магазина Huawei.

