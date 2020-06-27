Бывшая супруга Марата Башарова пожаловалась на актера в полицию

Москва, 27 июня. Актриса Екатерина Архарова написала заявление в полицию на своего бывшего мужа Марата Башарова. Девушка считает, что публичные слова актера о ней и ее семье на 90% состоят из клеветы.

По ее словам, Башаров «перешел все границы», распространяя ложную информацию.

«Ну сколько можно? У меня семья, маленький ребенок. Скоро малыш начнет все понимать, а Башаров все успокоиться никак не может. Пускай теперь разбираются соответствующие органы. Не маленький мальчик. Должен нести ответственность за сказанное и содеянное», — рассказала Архарова в интервью Kp.ru.

По жалобе актрисы правоохранители ведут разбирательство. В случае установления вины артиста, его будут ожидать до 240 часов исправительных работ и штраф размером в 1 миллион рублей.

Ранее Башаров в эфире шоу «Секрет на миллион» признался, что избивал своих бывших жен Екатерину Архарову и Елизавету Шевыркову. Телеведущая Оксана Пушкина публично попросила правоохранительные органы провести расследование и наказать актера за совершенные преступления.

Башаров и Архарова прожили в браке менее года, расставшись весной 2015 года. Позже актер обвинил бывшую супругу в алкоголизме и неадекватном поведении, сообщает «Культуромания».