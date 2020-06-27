Врач предупредила переболевших коронавирусом об опасности солнца

Москва, 27 июня. Врач-дерматолог Людмила Рязанова предупредила людей, переболевших коронавирусом, об опасности солнца.

По ее словам, перенесшие COVID-19 люди могут получить солнечные ожоги быстрее, чем остальные. Дело в том, что коронавирусная инфекция повреждает гем, который переносит кислород в органы и ткани.

«Нарушение гема может приводить к повышенной чувствительности и восприимчивости к солнечному излучению», — цитирует ее «Царьград».

Врач напомнила всем, кто собирается летом принимать «солнечные ванны», что загорать нужно понемногу. По ее словам, пребывание на открытом солнце не должно длиться более 30 минут. В процессе загорания необходимо использовать темные очки с защитным фильтром и надевать головной убор белого цвета.

Ранее крымский врач Антон Эльстер заявил, что во время купания в морской воде можно заразиться коронавирусом. Чтобы обезопасить себя от инфекции, специалист рекомендовал не полоскать горло, не глотать воду и не нырять.

По последним данным, в мире с начала пандемии зафиксировано свыше девяти миллионов случаев COVID-19, инфекция унесла жизни более 498 тысяч человек. Больше всего пострадали США, где за последние сутки выявили рекордное число заболевших — свыше 40 тысяч. Общее число случаев COVID-19 в Штатах, по данным института Джонса Хопкинса, составило почти 2,5 миллиона.