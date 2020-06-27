Корнилов после ЛГБТ-акции предложил вывесить на посольстве РФ в США флаг Конфедерации

Москва, 27 июня. МИД РФ должен отреагировать на ЛГБТ-акцию с вывешиванием радужного флага на здании посольства США в Москве, заявил политолог Владимир Корнилов.

В качестве возможного ответа он предложил вывесить на здании российской дипмиссии в Вашингтоне растяжку с лозунгом All Lives Matter («Все жизни важны», возник в противовес движению Black Lives Matter или «Жизни черных важны». — Прим. ФАН) или флаг Конфедерации.

«Конечно, американцы будут в ярости, начнутся протесты или демонстрации», — подчеркнул Корнилов в комментарии изданию «ПолитЭксперт».

Политолог также выразил уверенность, что послам США и Великобритании (британское посольство последовало «примеру» американцев) нужно дать понять, что дипломатия и такие политические флешмобы и нельзя смешивать.

Возвращаясь к своей идеи с вывешиванием флага Конфедерации на российском посольстве в США, Корнилов не стал отрицать, что этот шаг — хулиганство, после которого в сторону Москвы посыпется множество обвинений. При том, что Россия не занимает никакую сторону в гражданской войне в США – ни в прошлой, ни в нынешней.

«Но в конце концов, можно и какой-то политический лозунг разместить. И пусть живут с этим, если они считают, что можно так общаться не нотами, а перекличкой политических слоганов и символов», — резюмировал он.

Ранее акция посольства США резко осудил депутат Госдумы Виталий Милонов. Он обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить действия американских дипломатов на нарушение российского законодательства.