Безпалько подверг сомнению существование «тайного меморандума» между Украиной и МВФ

Москва, 27 июня. Заявления о «тайном меморандуме» между Украиной и МВФ напоминают конспирологию, при этом в Киеве явно добиваются депопуляции страны. Об этом заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

О якобы существовании секретного меморандума ранее сообщил депутат Верховной рады Вадим Рабинович. По его словам, договоренности предполагают снижение населения Украины до 10 миллионов человек, передает «Экономика сегодня».

Безпалько уверен, что заявление парламентария больше похоже на теорию заговора, наличие такого документа слишком сомнительно.

«С другой стороны, МВФ в странах, с которыми сотрудничает, ведет открытую политику депопуляции – избавление государство от «ненужной» части населения. Условия выдачи кредитов являются кабальными, а в результате их выполнения рушится вся экономика страны», — отметил эксперт.

По мнению специалиста, из-за этого страдает социальная сфера страны, что «в конечном итоге неизбежно приводит к депопуляции в стране».

Безпалько считает, что истинной целью МВФ на Украине является стремление поставить страну под внешнее управление и демонтировать социальную систему, чтобы государство не тратило на нее огромных средств.