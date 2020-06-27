Врач развенчал мифы о чае

Москва, 27 июня. Гастроэнтеролог Алексей Парамонов развенчал популярные мифы о чае. Он пояснил, что крепость чая не влияет на артериальное давление.

Так называемые «эксперты» утверждают, что крепкий чай может вызвать проблемы с сердечно-сосудистой системой. По словам Парамонова, в чае есть кофеин, но с развитием гипертонии этот напиток не связан.

Говорят, что гипертоникам лучше пить зеленый чай. Врач заметил, что это тоже миф. У зеленого и черного чая почти одинаковое содержание кофеина.

Парамонов пояснил, что если пить воду литрами, то поднимется давление. В жаркие дни это хорошо, но лучше во всем придерживаться меры, пишут «Аргументы и Факты».

Мнение о том, что чай с молоком полезнее чистого напитка, тоже очень популярно. Врач отметил, что разницы большой нет, все это прекрасно усвоится организмом.

Гастроэнтеролог также никогда не слышал, что чай негативно влияет на мужскую потенцию. Эта информация не соответствует действительности, сказал он.