Москва, 27 июня. Боксер Рой Джонс-младший побывал в подмосковном мемориальном комплексе «Дорога Памяти», возведенном вокруг главного храма Вооруженных сил России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Боксер осмотрел убранство храма, склонил голову около памятника Матерям победителей и оставил третью запись в книге почетных гостей «Дороги Памяти». Он также посетил Зал союзников, где послушал музыку времен Второй мировой войны.

Увиденное восхитило боксера, он назвал проект «отличным» и очень нужным, в особенности для молодежи и в вопросе сохранения исторической памяти.

«Я обязательно посоветую своим американским друзьям, чьи предки также участвовали в борьбе с общим врагом, поучаствовать в этом проекте», — добавил он.

Рой Джонс-младший — боксер-профессионал, абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории, серебряный призер Олимпийских игр 1988 года.

В музейном комплексе «Дорога памяти» в парке «Патриот» размещены исторические экспонаты, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров из запасников Центрального музея ВС РФ. Галерея растянулась на 1418 шагов — именно столько дней длилась Великая Отечественная война.

Главный храм Вооруженных сил России ранее посетил известный кинорежиссер Эмир Кустурица. По его мнению, здание демонстрирует силу, талант и веру российского народа.