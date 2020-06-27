Бузова показала архивные фото с сестрой в день ее рождения

Москва, 27 июня. Поющая телеведущая Ольга Бузова в день рождения младшей сестры Анны опубликовала совместные архивные фото.

27 июня Бузова-младшая отмечает 32-летие. На одном из снимков сестры совсем маленькие.

«Моя @annabuzova. Какая бы ты ни была уже взрослая, для меня ты всегда будешь младшей сестренкой Будь счастлива, лап. И у меня ничего не поменялось — я всегда рядом», — написала Ольга в описании к архивному снимку.

В комментариях фолловеры написали Бузовой много приятных слов, назвав ее с сестрой «пупсиками», «малышками», «куколками» и «красавицами». Но один из юзеров вспомнил о размолвке Ольги и Анны.

«Помирились!!!!!» — порадовался пользователь.

Еще одно компрометирующее фото появилось в сторис звезды «Дома-2». На нем Бузовы уже подростки.

«По стилю и бровям есть вопросы», — со смехом поинтересовалась Ольга.

Отметим, что сестры действительно долгое время не общались. По данным teleprogramma.pro, они поругались, когда отдыхали в Куршевеле. Ольга якобы возвращалась домой в бизнес-классе, а Ольга довольствовалась «экономом». В дальнейшем телеведущая дала интервью для YouTube-канала «Алена, блин» и опровергла факт ссоры. Но при этом в Instagram девушки друг на друга не подписались.

В апреле этого года Infox.ru сообщал о ссоре Бузовой с блогером Давидом Манукяном. Причиной размолвки стало пари. Дава пообещал Ольге, что за рекордно короткие сроки избавиться от лишних килограммов, но выполнить обещание не смог. После в качестве наказания он разрешил невесте побрить себя наголо. Результат так раздосадовал Бузову, что она отправила Давида жить в другую квартиру, пока волосы не отрастут обратно.