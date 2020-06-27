Лоза назвал хвастающуюся дорогой квартирой Бузову незрелой личностью

Москва, 27 июня. Только незрелые люди позволяют себе хвастовство предметами роскоши. Такую точку зрения озвучил эстрадный исполнитель Юрий Лоза, прокомментировавший новую квартиру певицы Ольги Бузовой.

Поп-звезда купила апартаменты за 120 миллионов рублей, элитный дом располагается недалеко от МГУ. Приобретением нового жилья знаменитость похвасталась перед подписчиками в Instagram, пишет iReactor.

«Зрелые личности обретают популярность, потому что они талантливы и трудолюбивы. Другие люди пытаются обратить на себя внимание, с помощью предметов роскоши. Кто-то покупает самую большую яхту, а кто-то надевает на себя много дорогих ювелирных украшений», — считает Лоза.

По его мнению, поклонники любят наблюдать за повседневной жизнью знаменитостей, чем активно пользуются деятели шоу-бизнеса. Часто звезды создают параллельную жизнь в соцсетях, однако за этой «мишурой» скрываются целые команды профессионалов, способные сделать популярным кого угодно.

«Лично обо мне, например, говорят произведения искусства, которые я создал. Книги, песни рекламируют меня без дополнительных усилий. Для успеха мне не нужно демонстрировать что-то еще», — подчеркнул исполнитель.

Он убежден, что действительно талантливые люди вряд ли станут выставлять напоказ свои финансовые доходы.