Педагог Кембриджа: «Жизни белых не имеют значения». Колонка Владимира Тулина

Руководство крупнейшего университета Великобритании — Кембриджа на официальной странице в Twitter поддержало своего преподавателя Приямваду Гопала, увольнения которой требуют тысячи людей, подписавших соответствующую петицию на сайте change.org.

Скандал вспыхнул после того, как педагог написала во вторник в Twitter: «I’ll say it again. White Lives Don’t Matter» («Я скажу это снова. Белые жизни не имеют значения»). После этого она зловеще добавила в следующем твите: «Abolish whiteness» («Упраздните белизну»).

Казалось бы, ситуация предельно ясная — преподаватель одного из самых престижных университетов мира публично написала откровенно расистские лозунги против людей с белым цветом кожи и должна быть за это наказана. Тем более сейчас, когда Великобританию, США и ряд других стран сотрясают манифестации против расизма. Однако прошло несколько дней, а реакции со стороны руководства университета не было. Тогда и появилась петиция с требованием уволить педагога. В ней говорилось:

«Заявления Гопала — расистские и полны ненависти. Руководство Кембриджского университета не должно терпеть их. Кембридж должен немедленно прекратить свои отношения с госпожой Гопала в интересах всех студентов и общества в целом».

После этого реакция последовала, но не та, на которую рассчитывали авторы петиции. Вначале выступила Приямвада Гопала, но не с раскаянием, а с жалобами на свои «страдания», так как она получила в социальных сетях и на свою электронную почту множество сообщений, которые ей не понравились.

«Ты отвратительна изнутри и снаружи», — написал один пользователь.

«Не нравятся белые люди — соберите свои вещи и идите домой. Задача решена», — заметил другой.

«Убей себя, иначе кто-то может показать тебе, что на самом деле имеет значение», — агрессивно высказался житель США.

«Почему вы хотите отменить белизну? Ведь в любом случае мы дали вам все, что у вас есть, без нас вы бы все еще гонялись по лесу за мясом и жарили его на костре», — провокационно высказался пользователь Сети.

Но самое удивительное произошло после этого. Руководство университета поддержало «пострадавшую от расистов» и сообщило на официальном сайте:

«Университет защищает право своих ученых выражать свои собственные законные мнения, которые другие могут посчитать противоречивыми, и выражает сожаление по поводу жестокого обращения и личных нападок. Эти атаки абсолютно недопустимы и должны быть прекращены».

Интересно, а какой была бы реакция университета, если бы белокожий преподаватель написал бы тоже самое, но про черные жизни? Ответ, я думаю, очевиден.

Это ярко показывают события, происходящие на другом берегу Атлантики — в США. 60-летний комментатор спортивной радиостанции NBC Грант Нейпир тоже написал в Twitter шесть абсолютно нейтральных и очевидных слов:

«Все жизни имеют значение, абсолютно все».

После этого его сразу выгнали с работы, несмотря на 30-летний стаж. В колледже в Калифорнии чернокожие студенты потребовали от профессора Гордона Клейна более высоких оценок на экзамене в качестве компенсации за моральную травму из-за смерти Джорджа Флойда. Профессор ответил, что белые ученики расстроены этим не меньше афроамериканцев. Этого оказалась достаточно, чтобы его отстранили от работы.

Вакханалия толерантности угрожает и русским. Правда, к счастью, не живым, а памятникам. В штате Аляска прошла демонстрация в городе Ситка с требованием сноса памятника Александру Баранову, который основал этот город в 1799 году. До продажи Аляски он назывался Новоархангельск.

«Вина» Баранова заключается в том, что он воевал с местными индейцами — тлинкитами. Но что ему оставалось делать, если индейцы внезапно напали на русские поселения на Аляске? Кстати, Новоархангельск они тогда сожгли дотла и Александру Баранову пришлось его основывать заново, в 1804 году. Если бы Александр Баранов с ними не воевал, а уехал в Россию вместе с другими русскими, то совсем не факт, что Аляска сегодня бы принадлежала США. А к индейцам он относился хорошо и был женат на дочери местного индейского вождя, от которой у него было трое детей.

Однако требующих снести памятник это не интересует, а мэр города Джон Лич их не осуждает, а дает крайне осторожное интервью:

«В городе есть группа людей, которая, как я бы сказал, проводит мирные протесты против этой статуи в связи с тем, какой в нее вложен смысл. Выступления этой группы в некотором смысле идут в одном ряду со всем остальным, что сейчас происходит в США».

Он говорит, что судьбу памятника решит городской совет, но вряд ли у него хватит смелости противостоять агрессивной толпе.

То, что происходит по обеим берегам Атлантики, можно кратко описать, перефразируя известное английское выражение:

«Белый расизм умер! Да здравствует черный расизм!»

Кстати, петицию с требованием отставки Приямвады Гопала я на change.org сегодня не обнаружил, она куда-то исчезла.