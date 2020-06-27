Наталья Рудова рассказала, почему не испугалась сниматься обнаженной в кино

Москва, 27 июня. Актриса Наталья Рудова рассказала, что не любит сниматься обнаженной в кино, однако ее новая роль в сериале «Бихэппи» заставила ее изменить своим принципам.

По сценарию, в квартиру главного героя приезжает его мать, которая пытается диктовать героине Рудовой свои правила. Тогда между женщинами происходит «драка».

«Она выходит голой из постели, идет через всю кухню, чтобы попить воды, при этом все время смотрит в глаза мамы главного героя», — пояснила Наталья в эфире YouTube-шоу Peopletalk.tv c Лаурой Джугелия.

Рудова добавила, что ей было очень некомфортно во время съемок, потому на площадке в это время находилось более 30 человек. Сняли эту сцену далеко не с первого дубля.

«Мне пришлось худеть три месяца, чтобы подготовиться к этим съемкам. Но результат и эстетическое удовольствие от просмотренного превзошли мои ожидания», — призналась актриса.

Интересно, что при нелюбви к обнажению во время съемок в кино и сериалах, Рудова часто публикует в своем Instagram откровенные фото в купальниках, коротких облегающих платьях.