Российские туроператоры начали отменять поездки за границу в июле

Москва, 27 июня. Туры за границу, запланированные на июль, начинают отменять. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле», — объяснили в АТОР.

Так, решение отменить поездки с датами вылета до 16 июля принял туроператор «Интурист». В компании уточнили, что забронированные туры можно перенести на любые другие даты 2020 и 2021 годов. Такое решение приняли также Tez Tour, Pegas Touristik, Coral Travel.

Напомним, что государства вынуждены были закрыть границы из-за пандемии коронавируса нового типа. Вспышка заболевания произошла в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Из страны инфекция быстро распространилась по остальным государствам. Всемирная организация здравоохранения придала ситуации статус пандемии. По последним данным, зафиксировано свыше девяти миллионов случаев COVID-19, инфекция унесла жизни более 498 тысяч человек.

В России, как сообщил в субботу оперативный штаб, зафиксировано 627 тысяч случаев коронавируса. Выздоровели свыше 393 тысяч пациентов, скончались более восьми тысяч человек.

Роспотребнадзор ранее скорректировал рекомендации по отдыху в санаториях. Теперь россиянам не нужно будет предъявлять справку об отрицательном тесте на коронавирус.