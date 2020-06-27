Обновленный «Академик Кузнецов» вернется в строй без «паровозной проблемы»

Мурманск, 27 июня. Перед тем, как тяжелый авианесущий крейсер ВМФ РФ «Адмирал Кузнецов» отправился на модернизацию на завод, расположенный в Мурманске, внимание общественности привлек черный дым, выходящий из его трубы. Крейсер был похож на паровоз. Недавно стало известно о том, что после окончания всех работ обновленный авианосец вернется в строй уже без «паровозной проблемы».

Так, в материале газеты «Военно-промышленный курьер» отмечено, что глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов ранее рассказал СМИ о том, что авианосец «Адмирал Кузнецов» вернется в состав ВМФ России уже в 2022 году. Помимо этого, он сообщил, что на проведение модернизации повлиял пожар, возникший на судне, когда тот стоял в доке 12 декабря 2019 года. Также глава ОСК указал на то, что после всех работ тяжелый авианесущий крейсер полностью избавится от пресловутой «паровозной болезни».

«С учетом того, что замене подлежат все котлы, которые установлены на авианосце, больше черного дыма не будет», — заявил Рахманов.

Также он указал на причину проблемы, которая ранее привлекла пристальное внимание общественности:

«На самом деле была техническая проблема с регулированием подачи топлива, на тот момент на это не обратили внимание. На данный момент проблема полностью решена».

Ранее в ОСК рассказали о сроках ввода в строй пострадавшего от пожара ТАВКР «Адмирала Кузнецова».