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Обновленный «Академик Кузнецов» вернется в строй без «паровозной проблемы»

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Обновленный «Академик Кузнецов» вернется в строй без «паровозной проблемы»

Мурманск, 27 июня. Перед тем, как тяжелый авианесущий крейсер ВМФ РФ «Адмирал Кузнецов» отправился на модернизацию на завод, расположенный в Мурманске, внимание общественности привлек черный дым, выходящий из его трубы. Крейсер был похож на паровоз. Недавно стало известно о том, что после окончания всех работ обновленный авианосец вернется в строй уже без «паровозной проблемы».

Так, в материале газеты «Военно-промышленный курьер» отмечено, что глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов ранее рассказал СМИ о том, что авианосец «Адмирал Кузнецов» вернется в состав ВМФ России уже в 2022 году. Помимо этого, он сообщил, что на проведение модернизации повлиял пожар, возникший на судне, когда тот стоял в доке 12 декабря 2019 года. Также глава ОСК указал на то, что после всех работ тяжелый авианесущий крейсер полностью избавится от пресловутой «паровозной болезни».

Обновленный «Академик Кузнецов» вернется в строй без «паровозной проблемы»

«С учетом того, что замене подлежат все котлы, которые установлены на авианосце, больше черного дыма не будет», — заявил Рахманов.

Также он указал на причину проблемы, которая ранее привлекла пристальное внимание общественности:

«На самом деле была техническая проблема с регулированием подачи топлива, на тот момент на это не обратили внимание. На данный момент проблема полностью решена».

Ранее в ОСК рассказали о сроках ввода в строй пострадавшего от пожара ТАВКР «Адмирала Кузнецова».

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