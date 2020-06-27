Актриса Александрова показала фото с отдыха в Крыму

Симферополь, 27 июня. Популярная российская актриса Марина Александрова опубликовала фото на странице в Instagram. Она предложила поклонникам выбрать лучший кадр.

Александрова вместе с детьми отдыхает в Крыму. Она показала свой пляжный наряд — стильную тунику с длинными рукавами. Фото сделаны ее дочерью Катей.

Актриса добавила, что не использовала фильтры для цветокоррекции фото. Судя по всему, Александрова даже не пользовалась косметикой.

«А обязательно выбирать? Беру все три. Не потому, что сложно выбор сделать, а желания выбирать нет. Боюсь обидеть невыбранные фото», — написал один из пользователей. «Конечно второе фото, на нем дочь поймала вашу лучезарную улыбку», — восхитился другой подписчик.

Александрову назвали «красавицей», «умницей», «волшебницей» и «озорной девчонкой». Пользователям понравился ее пляжный образ в сочетании с крупными солнцезащитными очками.

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