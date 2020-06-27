Собчак сообщила о нападении на свою съемочную группу у захваченного монастыря на Урале

Екатеринбург, 27 июня. Съемочную группу Ксении Собчак избили при попытке посещения Среднеуральского женского монастыря, захваченного опальным схиигуменом Сергием Романовым.

Информация об этом появилась в Telegram-канале телеведущей. По словам Ксении, она поехала в Екатеринбург снимать сюжет о раскольнике, узнав о предстоящем церковном суде над ним (на суд Романов, к слову, не явился). Компанию Собчак составил журналист Сергей Ерженков.

В субботу они начали съемку вблизи монастыря. В процессе к ним подошли крепкие мужчины, самые настоящие «бугаи», по определению Собчак. Они стали выталкивать и избивать членов съемочной группы, отобрали у них дорогую камеру со всеми материалами.

В комментарии KP.RU Ксения добавила, что незнакомцы избили и героя их фильма по имени Филипп, который рассказал им, как над ним издевались в этом монастыре, когда он был ребенком.

«Мы вызвали полицию, ждем у храма. Сидим в машине, они до сих пор стоят рядом. Они украли у нас камеру дорогую — там все наши съемочные материалы», — посетовала Собчак.

В нападении, по словам журналистки, участвовала и одна из монахинь. Агентству URA.RU удалось выяснить, что это руководитель канцелярии обители «Спорительница хлебов» матушка Татьяна. Ее опознали на видео из Telegram-канала Ксении прихожане обители.

Инцидент уже прокомментировали в РПЦ. Заместитель председателя Синодального отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе, нападение должно быть расследовано, установлены все причины и обстоятельства, пишет «Царьград».