Дублер Дензела Вашингтона отреагировал на отказ белых актеров озвучивать темнокожих героев

Российский актер театра и кино, актер дубляжа (голос Дензела Вашингтона) Денис Беспалый напомнил о равенстве людей всех рас, комментируя новость о том, что создатели известного американского мультсериала «Симпсоны» решили отказаться от озвучивания темнокожих героев белыми артистами. Такое решение было принято, так как авторов сериала уже обвиняли в расизме из-за персонажа Апу Нахасапимапетилона. По мнению зрителей, в фильме неправдиво и оскорбительно преподносился образ американских индийцев, так как у персонажа имеется ярковыраженный индийский акцент.

От озвучки черных персонажей отказались и белые актеры Майк Генри и Кристен Белл. Первый в течение 20 лет озвучивал чернокожего Кливленда Брауна, одного из героев мультсериала «Гриффины», Белл озвучивала роль девочки-мулатки Молли из сериала «Центральный парк».

Комментируя новость, известный российский актер театра и кино, актер дубляжа Денис Беспалый в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что охватившая США бездумная поддержка движения Black Lives Matter — это «глупости, которыми нужно просто переболеть».

«Это все полная глупость, нет черных или белых актеров, роза она везде роза — будь она белой, красной, черной, какой угодно, она все равно роза. Так же и с людьми», — считает собеседник ФАН.

На вопрос о том, дойдет ли тенденция по отказу белых актеров от озвучки темнокожих персонажей в сериалах и кино до России, Беспалый ответил отрицательно.

«А какие могут быть у нас изменения? Да никаких, ну пускай их озвучивают желтые лица, какие-то еще. Больше скажу, что когда я озвучиваю черных, то это для них большая честь, потому что у нас в России с черными (актерами дубляжа) все плохо. До России такая тенденция, конечно же, не доберется, ну а если не хотят, то пусть у себя (в США. — Прим. ФАН) сами на русский язык озвучивают. В таком случае я — родом из Белоруссии, вот и пускай в Америке меня озвучивают белорусы», — заключил актер.

Напомним, интернациональное движение Black Lives Matter стало актуальным с начала массовых беспорядков, вспыхнувших в Миннеаполисе и ряде других городов США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В Интернете появились видео, на которых было видно, как правоохранители надели на Флойда наручники, повалили его на землю и навалились на него втроем, причем один из них надавил мужчине коленом на шею. Флойд несколько раз говорил, что не может дышать, после чего затих. Позже он умер в реанимации.

Активисты BLM выступают против насилия в отношении представителей негроидной расы, организуют акции протестов и демонстрации.