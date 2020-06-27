Украина ускоряет распад территорий, усиливая противоречия в национальных гетто румын и венгров

Киев, 27 июня. Украинский политолог Святослав Вышинский подробно рассказал о проекте нового районного деления Украины. В интервью информационному порталу «Украина.ру» эксперт заявил об опасности проводимых Киевом территориальных реформ для целостности страны. Он объяснил, как украинские власти своим решением об изменениях границ районов некоторых областей ускоряют распад территорий, усиливая противоречия в национальных гетто румын и венгров.

Вышинский обратил внимание, что административно-территориальная реформа, предложенная Киевом, направлена против национальных меньшинств, которые проживают в Буковине и Закарпатье. Сразу несколько населенных пунктов, заселенных румынскимии венгерскими жителями, окажутся разделены между разными районами.

По словам эксперта, киевские власти, реализуя новый территориальный проект, пытаются провести некую «интеграцию» нацменьшинств в украинское общество. Однако подобная стратегия не сможет быть воплощена в жизнь из-за множества различных факторов. Киев не предпринимал каких-либо активных действий для того, чтобы обучить местных жителей этих районов украинскому языку. Кроме того, киевские власти не озаботились проведением нормальной гуманитарной политики, что фактически привело к образованию гетто для румын и венгров на территории Украины.

«Без адекватной гуманитарной политики механическое «размывание» иноязычных районов не приведет ни к интеграции, ни к столь желаемой националистами ассимиляции местного населения. Оно как жило, так и будет жить в национальных гетто, однако если раньше часть формальных вопросов жители решали в своих же, преимущественно румыно- или венгроязычных районах, со своими чиновниками на понятном им языке, то теперь им придется взаимодействовать с украиноязычными центрами, в которых их просто не будут понимать», — рассказал Вышинский.

Политический эксперт заявил, что подобная ситуация может вызвать серьезные общественные трения на бытовом уровне. Градус недовольства местных жителей этих районов будет очень быстро расти, что может привести к серьезным последствиям для всей страны. Подобные общественные противоречия лишь ускоряют процесс распада Украины, при котором Закарпатье и Буковина могут выйти из-под контроля Киева и стать частью Венгрии и Румынии.

Ранее депутат Тернопольского городского совета от партии «Солидарность» Тарас Билан заявил, что Киеву необходимо создать ядерные снаряды для удара по России и Венгрии.