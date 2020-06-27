«Спасибо вам всем»: 95-летний ветеран Кужильный пообещал вновь приехать на парад Победы

Федеральное агентство новостей завершает специальный проект «Дед Победы». Он был запущен в начале Года памяти и славы для исполнения мечты участника легендарного Парада Победы 1945-го, ветерана Алексея Кужильного — вновь оказаться на Красной площади в Москве.

24 июня Алексей Кужильный с главной трибуны наблюдал за парадом солдат и военной техники, ему лично пожал руку президент России Владимир Путин. А 25 июня в дивизии Дзержинского, в составе которой он в 1945-м бросал штандарты поверженных фашистов к стене Мавзолея, для ветерана устроили торжественный прием.

Полный впечатлений от увиденного, и благодарный за исполнение его мечты, Алексей Николаевич возвращается домой, в город Ясиноватая Донецкой Народной Республики, но обещает вновь приехать на парад в честь 80-летия Великой Победы. О том, как провожали ветерана на перроне Казанского вокзала, — в материале ФАН.

К перрону Казанского вокзала бодро идет 95-летний ветеран Великой Отечественной войны Алексей Николаевич Кужильный. У седьмого вагона поезда Москва — Ростов его уже ждут проводники, чтобы помочь с комфортом разместиться. Нашему герою предстояла дорога домой: 1000 километров от Москвы до Ясиноватой Донецкой Народной Республики.

Спешащие куда-то прохожие то и дело останавливались, чтобы разглядеть улыбчивого дедушку и его пиджак — тот был полностью увешан орденами и медалями. Совсем недавно на Красной площади прошел парад в честь 75-летия Победы, и многие догадывались, что ветеран был почетным гостем юбилейных торжеств. Но когда Алексей Кужильный по просьбе фотографов надел памятную ленту со словами: «Участник Парада Победы 24 июня 1945 года», окружающие с еще большим интересом стали приглядываться к ветерану.

«Здравствуйте. Подождите немного, сейчас будем запускать пассажиров. А пока приготовьте документы, пожалуйста», — вежливо обратилась к Алексею Николаевичу и его дочери Татьяне Радиной проводник.

Через мгновение у вагона появилась статная женщина в форме и поспешила поприветствовать ветерана.

«Я начальник поезда. Очень вас ждали. Пришла лично с вами познакомиться», — отрапортовала Наталья, улыбнулась и попросила сфотографироваться на память с героем Великой Отечественной войны.

Мы не сомневаемся, что, как и по дороге в Москву, по пути в Ростов 95-летний ветеран Алексей Кужильный, к тому же почетный железнодорожник, вновь будет окружен особым вниманием сотрудников РЖД. Напомним, герой спецпроекта ФАН «Дед Победы» 40 лет проработал на железной дороге.

С цветами и подарками рядом с ветераном на перроне у седьмого вагона стоят друзья семьи Николай и Сарма Черновы, корреспонденты ФАН и журналисты газеты «Красная звезда». Нам всем хотелось как можно дольше побыть рядом с этим замечательным человеком, услышать его очередные воспоминания военных лет.

Напомним, герой спецпроекта ФАН Алексей Кужильный ушел на фронт в 16 лет. Всю войну — с 1941 по 1945 года — он прошел в составе 237-ого инженерно-саперного батальона. Из Днепропетровской области через Красный Яр Донецкой области, затем по Донецкой области с боями в сторону Дона, от Ростова на Кавказ, снова в Ростов и дальше в Майкоп, затем на Западную Украину.

В 1945 году в числе двадцати лучших воинов полка он был переведен служить в Москву в 1-ю мотострелковую ордена Ленина Краснознаменную дивизию им. Ф.Э. Дзержинского внутренних войск НКВД. В столице Кужильный и встретил Победу.

Накануне парада в Москве ФСБ рассекретила архивные документы, в которых значится сводный полк с двухротными батальонами. Особый батальон прошагал по Красной площади и бросил к Мавзолею штандарты поверженной нацистской Германии. Среди этих солдат был и Алексей Николаевич Кужильный — теперь его имя можно свободно найти в архивах

И вот Кужильный снова оказался в Москве — вместе с президентом России Владимиром Путиным возложил цветы к могиле Неизвестного солдата, а 24 июня с главной трибуны наблюдал за юбилейным парадом. Мечту ветерана — вновь оказаться на Красной площади, несмотря на все препятствия — смогла исполнить редакция Федерального агентства новостей. Все это время мы работали с российскими структурами, публиковали историю участника исторического Парада и призывали представителей власти пригласить его на юбилейные торжества.

Главный результат нашей работы — счастливый ветеран, который 24 июня 2020 года в день празднования 75-летия Победы смотрел парад с главной трибуны Красной площади и принимал благодарности от президента страны.

Владимир Путин лично пожал руку 95-летнему ветерану из Донецка.

«И не раз, — рассказал ФАН Алексей Николаевич, когда мы ждали в зале ожидания Казанского вокзала поезд Москва — Ростов. — Три раза руку пожал! После возложения цветов к могиле Неизвестного солдата 23 июня, ну и на самом параде, на следующий день».

Ветеран признался ФАН, что был очень впечатлен парадом Победы: и строем прошагавших солдат и офицеров, и военной техникой, которая была продемонстрирована.

«В 1945-м на Красной площади было показано оружие, при помощи которого разгромили фашизм. А нынешний парад в честь 75-летия Победы показал силу и мощь страны, не сравнимую с прошлой. За что появляется гордость за наших ученых, за народ», — поделился Кужильный.

Отчетливо вспомнился ветерану тот самый день — 24 июня 1945 года: погода, настроение.

«Утром моросил дождик, но мы его не замечали. Настроение было такое, что все остальное было в стороне. Основное — Победа, — подчеркнул Алексей Николаевич. — А в этом году было жарко, но главное, что ничто не помешало провести парад».

За день до отъезда герой спецпроекта ФАН «Дед Победы» побывал на торжественном приеме в дивизии им. Ф.Э Дзержинского Росгвардии — той самой, в составе которой он прошел по Красной площади 75 лет назад и бросил к подножию Мавзолея трофейные штандарты поверженных фашистов.

Ветеран признался дзержинцам, что во время парада в честь 75-летия Победы с особым чувством ждал появления на брусчатке Красной площади представителей Росгвардии.

«Когда диктор объявил, что сейчас пройдет дивизия, меня как воздухом подняло с трибуны. Вспомнились те года, победный 1945-й. Молодцы. Ребята прошли замечательно, на твердую «пятерку». Рослые, подтянутые, бравые, они достойно представили Росгвардию», — отметил Алексей Николаевич.

Кужильному показали условия, в которых сейчас служат солдаты, музей истории. Не оставили дзержинцы своего ветерана без памятного подарка — уже на Казанском вокзале мы обратили внимание на картину, которую помогал нести к вагону друг семьи Николай Чернов.

«Подарок дивизии», — признался он.

Когда мы ее рассмотрели, оказалось, что на холсте изображена та самая сцена из победного 1945-го — как советские воины бросают фашистские знамена к стенам Мавзолея. Среди сотен отрисованных героев где-то вдалеке есть и фигура Алексея Николаевича.

С учетом пандемии коронавируса редакция ФАН вместе с семьей Алексея Николаевича просчитала все риски и постаралась организовать ветерану максимально безопасное и легкое путешествие. На вокзале Ростов-главный Кужильного встретят и привезут домой — в Ясиноватую.

Приходило время прощаться. Корреспонденты ФАН напомнили Алексею Николаевичу, что тот обещал вновь приехать в Москву на 80-летие Великой Победы. Ветеран улыбнулся.

«Мне 31 декабря исполнится 96 лет, — напомнил про свой возраст Кужильный. — Будет здоровье, обязательно приеду! Спасибо вам всем», — сказал на прощание наш дедушка, украдкой смахивая слезы.

Федеральное агентство новостей желает Алексею Николаевичу долгих лет жизни.