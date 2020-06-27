Эксперт доказал, что в кабине пилотов разбившегося МН17 произошли два взрыва

Москва, 27 июня. Технический эксперт Юрий Антипов представил новые подтверждения того, что малазийский Boeing-777, потерпевший крушение в 2014 году в Донбассе, был взорван в воздухе, а не сбит из ЗРК «Бук», как считает следствие. Соответствующие снимки Антипов опубликовал на своей странице в Facebook.

Ранее эксперт обнародовал результаты исследований, которые были получены с помощью новейшей аппаратуры. Согласно этим данным, первый взрыв произошел в пассажирском салоне.

«За ним последовали еще два взрыва, очередность которых очень четко определил житель села Петропавловки Лев Булатов. И эти два последующих взрыва прозвучали уже не в пассажирском салоне, а в кабине пилотов», — цитирует Антипова «ПолитРоссия».

Эксперт опубликовал несколько фотографий, сделанных на месте крушения. Антипов пояснил, что в кабине пилотов Boeing 777-200 находятся сразу шесть информационных мониторов. Особое внимание эксперт обратил на дисплей, расположенный внизу возле рукояток РУДов. На снимке №8 (фотографии ниже в прикрепленном посте) видно, что корпус монитора прожжен насквозь.

«Способен ли это сделать поражающий элемент от «Бука», представляющий собой лишь маленький кусочек металла, размером не более двух сантиметров? Конечно же нет», — подчеркнул Антипов.

Также эксперт указал на элемент крепления монитора. По словам Антипова, если повернуть дисплей в то положение, в котором он должен находиться в панели, станет ясно, что корпус серьезно проплавился не только изнутри, но и со стороны второго пилота.

«Но что же с самой конструкцией приборной панели, куда был вставлен этот монитор? На фото №9 стрелкой показана плоский лист металла, который ограждает эту приборную консоль с правой стороны, со стороны кресла второго пилота. На фото попали рукоятки РУДов и управления закрылками. А справа от них видим, что этот лист металла обгорел, разорван и сильно оплавлен», — написал эксперт.

По мнению Антипова, после представленных доказательств ни у кого не должно остаться вопросов по поводу причины крушения рейса МН17.

Напомним, Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донбассе в июле 2014 года. Все 298 человек, находившихся на борту рейса МН17, погибли, пишет Infox.ru.