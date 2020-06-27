Киев, 27 июня. Публикация разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко с экс-вице-президентом США Джо Байденом может грозить серьезными последствиями для Киева. Об этом заявил политолог, директор «Украинского института анализа и менеджмента политики» Руслан Бортник.

Ранее депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал вторую часть телефонных переговоров Порошенко с Байденом, которые были проведены еще в 2016 году. В беседе политики обсуждали вопросы, относящиеся ко внутриполитическим делам Киева. Основной темой разговора стал вопрос повышения тарифов ЖКХ по требованию МВФ, а также проблема национализации «Приватбанка».

Бортник, комментируя обнародованные записи, заявил, что украинскую политическую систему ждут серьезные последствия, поскольку жители страны убедились в том, что Украина фактически находится под внешним управлением.

Данные, предоставленные Деркачем, являются прямым доказательством тому, что Киев принимал важные политические и экономические решения по первому требованию американских кураторов из Вашингтона. Кроме того, по мнению Бортника, обнародованные переговоры Порошенко и Байдена подорвали позиции евроинтеграции, поскольку усиливают позиции противников действующей киевской власти.

«Общество убедилось, что Украина находится под внешним управлением. Догадываться и знать – это два разных состояния. Эти пленки доказывают, что Украина управлялась», – резюмировал Бортник.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович предположил, что Киев мог вступить в тайный сговор с МВФ, согласно которому власти Украины должны будут снизить количество населения в стране.