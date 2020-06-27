Маск обозвал владельца Amazon «подражателем»

Вашингтон, 27 июня. Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск обозвал главу Amazon Джеффа Безоса «подражателем».Так миллиардер отреагировал на сообщение Financial Times о покупке Amazon разработчика беспилотного транспорта Zoox за 1,2 млрд долларов.

«Джефф Безос подражатель. Ха-ха», — написал Маск в своем микроблоге в Twitter.

По мнению экспертов FT, Amazon будет использовать разработки Zoox для службы доставки своих товаров. Есть также версии о том, что Amazon при помощи Zoox может создать автопарк беспилотных такси.

Tesla Маска тоже выпускает электрокары с системой электронного помощника водителя. Весной этого года миллиардер заявил, что до конца года Tesla запустит сервис беспилотного такси.

Как сообщал ранее «Ридус», Безос был признан самым богатым человеком в мире. По данным Forbes, он занимает первое месте в рейтинге самых состоятельных людей на планете. В 2019 году его состояние оценивалось в 116 млрд долларов.