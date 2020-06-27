Киев, 27 июня. Карантинные меры могут усилить в 13 областях Украины из-за превышения ряда показателей, связанных с распространением коронавируса. Об этом заявил глава местного Минздрава Максим Степанов.

По его словам, это и увеличение количества новых случаев COVID-19, и ухудшение динамики, и резкое заполнение коек в больницах, выделенных под лечение пациентов с коронавирусом.

«Поэтому будет соответствующее представление от главных санитарных врачей областей на региональные комиссии ТЭБ и ЧС, которые будут принимать решение об усилении карантинных мер на территории того или иного региона», — объяснил министр.

Глава Минздрава уточнил, что усиление карантинных мер произойдет в Киеве и западных областях страны. Оно может коснуться работы спортивных и дошкольных учреждений, а также городского транспорта.

Согласно последним данным, на Украине выявили около 42 тысяч случаев коронавируса. Более 1,1 тысячи человек скончались, порядка 18 тысяч выздоровели.

Известный украинский врач Евгений Комаровский считает, что заболеваемость коронавирусом в стране в разы превышает официальные данные. По его словам, ежедневно на Украине заражаются от пяти до семи тысяч человек. Врача возмущает то, как украинцы пренебрегают средствами индивидуальной защиты.