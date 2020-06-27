Врач посоветовала россиянам больше двигаться после самоизоляции

Москва, 27 июня. Терапевт Наталья Санина рассказала, можно ли снимать маску и перчатки в городских парках. По ее мнению, россиянам нужно чаще выходить на прогулку.

После самоизоляции многие нуждаются в двигательной активности. Такую нагрузку стоит повышать — побольше гулять в парках на свежем воздухе, уверена врач.

Чтобы оставаться здоровыми, нужно соблюдать профилактические меры и пользоваться санитайзерами. Если на улице рядом с вами нет никого в пределах 20 метров, маску можно снять.

Взрослым нужно делать в день не менее 10 тысяч шагов. А детям важны подвижные игры, чтобы выплеснуть лишнюю энергию, пишет издание NewInform.

Санина напомнила, что прогулка обеспечивает приток кислорода к органам тела человека, а также избавляет от депрессии. Настроение после прогулки значительно улучшается.

По ее словам, после открытия фитнес-клубов можно заниматься спортом в небольших группах или самостоятельно. При наличии симптомов ОРВИ Санина посоветовала сразу обращаться к врачам.