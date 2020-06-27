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Рядом с телом гендиректора «Пионера» нашли прощальную записку

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Совершивший суицид гендиректор «Пионера» оставил прощальную записку

Москва, 27 июня. Правоохранители обнаружили возле тела скончавшегося гендиректора группы компаний «Пионер» Андрея Грудина записку, в которой он просит никого не винить в случившемся, передает источник в правоохранительных органах.

Погибший топ-менеджер был обнаружен в его кабинете. Офис компании располагается на улице Малой Пироговской в центре Москвы. Следователи предполагают, что Грудин совершил суицид.

«На месте обнаружена записка, текст которой сводится к следующему: «Прошу меня простить, никто не виноват», — пояснил источник.

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Источник: РИА Новости
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