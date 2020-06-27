Рядом с телом гендиректора «Пионера» нашли прощальную записку

Москва, 27 июня. Правоохранители обнаружили возле тела скончавшегося гендиректора группы компаний «Пионер» Андрея Грудина записку, в которой он просит никого не винить в случившемся, передает источник в правоохранительных органах.

Погибший топ-менеджер был обнаружен в его кабинете. Офис компании располагается на улице Малой Пироговской в центре Москвы. Следователи предполагают, что Грудин совершил суицид.