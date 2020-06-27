Роскачество дало советы по выбору и приготовлению шашлыка

Москва, 27 июня. Роскачество на своем сайте разместило советы по выбору шашлыка и его приготовлению, напомнив важные правила хранения и маринования мяса.

Специалисты отметили, что лучше всего остановить выбор на шашлыке, упакованном на мясоперерабатывающем предприятии или мясокомбинате. И обязательно обратить внимание на дату изготовления.

Куски мяса должны быть максимально одинаковыми по массе и размеру, так их удобно будет нанизывать на шампур и готовить, добавили в Роскачестве. Кроме того, важно, чтобы структура была плотной.

«Если предстоит везти полуфабрикат на дачу или за город, на пикник, не стоит выбирать шашлык в «белых» соусах, например на основе майонеза, так как риск пищевых отравлений в этом случае повышается», — говорится в сообщении.

В Роскачестве порекомендовали готовить шашлык на углях, без языков пламени, а лучше запекать в фольге, которая защищает от попадания канцерогенных веществ.

При самостоятельном мариновании важно помнить, что несоленое мясо до тепловой обработки должно оставаться при температуре от нуля до четырех градусов. А посоленное и замаринованное мясо – не выше шести градусов, уточнили в Роскачестве.

Эксперты также сообщили, что повторное исследование свиного шашлыка дало положительные результаты. Специалисты на этот раз не выявили ни одного случая нарушения обязательных требований к микробиологическим показателям продукции.

Ранее Роскачество дало советы по приготовлению диетической окрошки. Людям, следящим за фигурой, в организации посоветовали заменить докторскую колбасу отварным филе курицы или индейки, выбирать кефир низкой жирности или и вовсе предпочесть минеральную воду. А квас, по мнению специалистов, лучше готовить самостоятельно без добавления сахара.