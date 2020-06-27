Певица София Ротару — звезда первой величины, поэтому ей нужно содержать себя и большую творческую группу, заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Ранее концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что сейчас певица испытывает серьезные финансовые затруднения из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Буквально недавно была возможность полететь на корпоратив в Новосибирск. Заказчик готов был оплатить и гонорар, и все расходы певицы и ее коллектива. Но вынуждены были отказать», — заявил он в «Собеседник» и добавил, что Ротару находится в Киеве и не может вылететь в другие страны на концерты.

За одно выступление на корпоративе певица может получать гонорар от 100 тысяч евро. В среднем в месяц Ротару выступает два или три раза, соответственно, за три месяца пандемии она недосчиталась около 42 миллионов рублей.

«Загадывать ничего нельзя, потому что мы не знаем, когда откроют границы. Всем отказываем. София Михайловна, конечно, соскучилась по сцене. Она бы с удовольствием выехала на гастроли. Надо же и коллектив кормить. Но нет возможности», — сказал концертный директор.

Комментируя положение артистки, известный музыкальный продюсер, муж певицы Валерии Иосиф Пригожин заявил, что сейчас все творческие люди оказались в не очень хорошем положении, так как «им необходимо находиться в профессиональной форме, играть, петь и выступать».

«Дело в том, что любой музыкант, просидевший дома, даже играя сам с собой, все равно теряет определенные навыки, это как спортсмен, он быстро теряет форму. И вот тут есть две составляющие, которые дает человеку бедственное положение — это форма и экономика. В творческих профессиях есть люди разных категорий, тут как в бизнесе — чем больше бизнес, то есть чем больше артист, тем больше расходов. А сейчас многие в Интернете глумятся над творческими людьми, и это у меня вызывает раздражение. Ну нельзя быть такими хладнокровными. Обратите внимание — уже даже рестораны открылись, а творческие люди, театры, спортивные заведения остаются пока без зрителей», — утверждает Пригожин.

Продюсер добавил, что зрителям не понять истинных расходов артистов, которые вынуждены тратить большую часть своего гонорара на содержание творческой группы, перелеты, создание музыкальных композиций и клипов, на костюмы и остальной реквизит.

«Клипы стоят от 2,5 млн и выше, а для того, чтобы зритель услышал песню артиста, он (артист) должен за нее заплатить. Сегодня присылают песни, объявляют по 300, по 500 тысяч за песню. Вот чтобы люди слушали и шли потом на артиста, нужно вкладываться в песни, клипы, продвижение, костюмы, наряды, коллектив. Легко считать эти десятки миллионов, предприятия тоже получают десятки миллионов, государство тоже получает в виде налогов огромные средства, но эти же средства идут на социальные нужны, на поддержание работы государства. Экономическая неграмотность и безграмотность общества порождает ненависть к способным зарабатывать деньги. Вот эта экономическая безграмотность, бездарность привела к тому, что сегодня люди стали считать чужие деньги, не понимая и не подозревая, как строится экономика», — продолжает собеседник ФАН.

По его же словам, артисты и певцы, особенно с таким статусом, как у Софии Ротару или Аллы Пугачевой, «всю жизнь работали на свое имя и не должны быть бедными».

«А что они (артисты) все эти годы не жили, не покупали квартиры, дома? Это все тоже требует обслуживания, это все требует расходов. Дети, семья, внуки, подарки, дни рождения, на все это нужны деньги, а экономическая безграмотность порождает ненависть к способным зарабатывать деньги. Вот что меня раздражает во всей этой истории. Нужно людям объяснять, из чего состоят доходы и расходы. Тем, кто сидит на зарплатах, не понять, потому что за предприятия и зарплаты отвечают менеджеры, люди высшего звена», — заключил Иосиф Пригожин.

Напомним, на Украине все еще продолжают действовать ограничения, введенные властями страны в марте из-за вспышки коронавирусной инфекции. Какая-то часть ограничений снята, однако границы остаются закрытыми. По состоянию на 27 июня на Украине выявлено 42 065 случаев инфицирования COVID-19, скончались от инфекции 1 110 человек.