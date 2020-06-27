Сбросивший 100 килограммов Фадеев шокировал подписчиков снимком в огромных шортах

Москва, 27 июня. Известный российский продюсер и певец Максим Фадеев сбросил 100 килограммов. На своей странице в Instagram он опубликовал снимок в старых шортах, которые теперь кажутся просто огромными.

На фотографии Фадеев поместился двумя ногами в одной штанине шортов, хотя раньше одежда была ему по размеру. Продюсер пообещал подписчикам, что скоро поделится секретом фантастического преображения.

«Всем мир! Это мои шорты… минус 100! Скоро опубликую свою методику похудения!» — цитирует Фадеева «Культуромания».

Поклонники были шокированы, увидев фотографию похудевшего продюсера.

«Потрясающий результат!» — восхитилась kanarskayan.

«А вам пришлось делать операцию по удалению лишней обвисшей кожи? Результат ошеломительный! Сколько труда! Вы огромнейший молодец!!!» — приводит слова одной из подписчиц продюсера «Царьград».

«Восторг! Скольким людям вы сможете помочь!!! Ждем Вашу методику с нетерпением!!! Вы — герой!!!» — прокомментировала zhanna.primak.

«Редко оставляю комментарии, но тут просто шок! Я очень рада за вас! Вы большой молодец!» — похвалила Фадеева _abbakumova_m.

Продюсер начал худеть несколько месяцев назад. Как сообщает телеканал «360», еще в апреле Фадеев рассказал, что придерживается прежнего рациона, однако занимается на беговой дорожке. Продюсер отмечал, что занятия спортом даются ему нелегко, но останавливаться он не намерен. Также Фадеев рекомендовал подписчикам больше двигаться и пить больше воды.