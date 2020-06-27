В «Роскосмосе» рассказали о недостатках корабля Crew Dragon Илона Маска

Москва, 27 июня. Отсутствие нормального туалета и несоразмерность кабины являются серьезными недостатками космического корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска. Об этом говорится в статье журнала «Русский космос», выпуск которого опубликован на сайте «Роскосмоса».

В качестве еще одной недоработки авторы материала называют размещение двигателей системы аварийного спасения прямо за стеной кабины.

«Ряд специалистов подвергает сомнению безопасность непосредственного соседства экипажа и пары тонн токсичных компонентов топлива (четырехокись азота и монометилгидразин — это все-таки не вода и даже не перекись водорода), подаваемых под давлением в двигатели системы аварийного спасения», — поясняется в статье.

Сомнения специалистов подтверждается инцидентом 2019 года, когда при испытаниях системы аварийного спасения произошел взрыв корабля на наземном стенде.

Более того, кабина Crew Dragon рассчитана на семь астронавтов и заметно просторнее спускаемого аппарата корабля «Союз».