Робот впервые сыграет главную роль в художественном фильме

Москва, 27 июня. Японский робот с искусственным интеллектом впервые в истории сыграет главную роль в научно-фантастическом фильме. Андроид по имени Эрика имеет внешность молодой девушки с живой мимикой и силиконовой кожей.

Эрику создали инженеры Хироси Исигуро и Кохей Огава. Продюсер проекта Сэм Хозе подчеркнул, что она была создана с нуля, в отличие от живых актеров, который применяют в работе свой жизненный опыт.

«Нам пришлось моделировать ее движения и эмоции с помощью сессий один на один, чтобы развить ее как персонажа», — отметил он.

Как пишет «Культуромания», сюжет киноленты развивается вокруг ученого, который пытается получить совершенную формулу ДНК человека, но вскоре понимает, насколько опасен эксперимент. Тогда он принимает решение помочь роботу Эрике, которую сам создал, сбежать из лаборатории.

Бюджет кинопроекта составляет 70 миллионов долларов. Съемки пройдут летом следующего года в Европе.

Ранее стало известно, что в России появятся роботы, предназначенные для эвакуации раненных с поля боя. Заявка Минобороны РФ на их разработку опубликована на сайте госзакупок. Конкурс на проведение работ будет закрытым, его итоги будут подведены 5 августа, сообщает телеканал «360».