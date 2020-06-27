Белые актеры отказались озвучивать темнокожих мультгероев «Симпсонов»

Вашингтон, 27 июня. Темнокожих персонажей комедийного сериала «Симпсоны» не будут озвучивать белые актеры, сообщили создатели мультсериала.

Погромы в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда повлияли на разные сферы. В киноиндустрии наметился очередной кризис.

Ранее актер Майк Генри отказался дать свой голос темнокожему персонажу «Гриффинов». Аналогичное решение приняли актеры озвучки «Симпсонов», пишет «Культуромания».

К тому же, мультсериал уже попадал в скандал о расизме. Создателей обвиняли в оскорблении американских индейцев за сильный акцент одного из мультгероев.

Ранее сообщалось, что создатели «Симпсонов» предсказали эпидемию коронавируса почти 30 лет назад. В сериале поднималось множество актуальных проблем, в том числе темы расизма, неравенства полов, кризиса политической системы.

В мае этого года завершился 31 сезон ситкома, с момента запуска сериала вышло более шестисот серий продолжительностью до 25 минут.