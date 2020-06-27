Буланова рассказала, как у нее украли бутылку вина

Санкт-Петербург, 27 июня. Известная российская певица Татьяна Буланова поделилась воспоминаниями о школьном выпускном, который прошел в Ленинграде в 1980-е годы. Артистка рассказала, как она и ее подруги лишились бутылки вина в праздничный день.

«На выпускной мы купили бутылку вина, чтобы веселее быть и не стесняться. Нас человек пять было, на одну эту бутылку, девчонок», — рассказала Буланова.

По словам певицы, девушки направились во двор Адмиралтейства, чтобы распить вино в укромном месте, однако столкнулись с проблемой. Поскольку выпускницы не имели богатого опыта употребления спиртных напитков, они не догадались взять с собой штопор и поняли, что не могут открыть бутылку. Однако тут во дворе неожиданно появился какой-то парень, который предложил девушкам помощь.

«Он говорит: «Давайте я открою?» Я говорю: «Конечно!» Он взял бутылку и убежал с ней. Нормально? В результате мы катались на кораблике по Неве трезвые», — приводит рассказ Булановой Пятый канал.

При этом певица отметила, что инцидент с вином не испортил ей и ее подругам настроение, и выпускницы смогли весело провести время без алкоголя. Тем более, что перед выпускным Буланова урвала в универмаге финское платье.

Напомним, в ночь с 27 на 28 июня в Санкт-Петербурге пройдет праздник выпускников «Алые паруса 2020». В связи с пандемией коронавируса мероприятие состоится в новом формате.