Туктамышева рассказала поклонникам о своих желаниях

Москва, 27 июня. Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поделилась с поклонниками своим списком желаний.

Она написала в Instagram, что у нее большие планы, «пока не сыграла в ящик». Двадцатитрехлетняя спортсменка сейчас находится на отдыхе.

У нее появилось время, чтобы подумать о жизни. Туктамышева хочет прыгнуть с парашютом, как настоящая экстремалка. Ей нравится итальянский язык — это еще один пункт в списке.

Фигуристка хотела бы отправиться в путешествие по Африке, увидеть китов в океане и сходить на концерт любимого исполнителя. При этом Туктамышева не назвала имя музыканта.

А еще у амбициозной спортсменки есть мысль попробовать себя в качестве дизайнера одежды. Туктамышева ничего не сказала о своей спортивной карьере. Вероятно, своих высот девушка уже достигла.

Ранее сообщалось, что «золотая девочка» Алина Загитова после перерыва вернулась в большой спорт. Она приступила к тренировкам. Соперницы Туктамышевой среди российских фигуристок действительно очень сильные.