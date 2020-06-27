Вика Цыганова рассказала, как у нее украли платье

Москва, 27 июня. Певица Вика Цыганова в преддверии праздника всех выпускников «Алые паруса» рассказала о том, как готовилась к выпускному и самостоятельно больше полугода мастерила себе платье.

«Ниток не было никаких в магазине. Кроме катушечных. Мулине было не достать. И на обыкновенных спицах кольцевых я связала себе юбку, практически в пол, и с катушечных ниток, в три нитки плела», — поделилась она в комментарии Пятому каналу.

По словам Цыгановой, этот процесс занял у нее восемь месяцев. Причем она не афишировала его и, когда к ней в гости приходили подруги, она прятала коробку с вязанием под кровать, чтобы никто не видел.

«В этом платье потом она поступала в театральный институт, и даже там произвела своим нарядом фурор», — добавила артистка.

При этом она посетовала, что не может показать фотографию, потому что платье у нее «благополучно украли».

Напомним, «Алые паруса — 2020» из-за эпидемии коронавируса будут проходить в телевизионном и онлайн. Концерт состоится не на Дворцовой площади, а на специальной площадке на Крестовском острове. Эта грандиозная конструкция станет декорацией, напоминающей корабль, летящий по волнам.