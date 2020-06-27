Экономист рассказал, будут ли выплаты на детей при второй волне коронавируса

Москва, 27 июня. Экономист Виталий Калугин считает, что при второй волне коронавируса россияне могут рассчитывать на получение выплат на детей.

Государство не бросит своих граждан и поддержит в сложной ситуации. По его мнению, если будет введен карантин осенью, то и выплаты начнутся осенью.

Калугин отметил, что список россиян на получение выплат уже известен. Средства на поддержку граждан есть, они находятся в фонде национального благосостояния, пишет Ura.ru.

В Минтруда РФ ответили отказом на выплату средств для детей от 16 до 18 лет. По мнению детского омбудсмена Анны Кузнецовой, это решение не устраивает родителей таких детей.

Экономист Калугин выразил недоумение, почему в Минтруда России пришли к такому решению. Ведь вопрос с выплатами должен решаться в министерстве финансов.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил о материальной поддержке семей с детьми. Таким образом реализуется политика РФ как социально ориентированного государства.