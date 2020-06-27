Марго Робби появится в женской версии «Пиратов Карибского моря»

Лос-Анджелес, 27 июня. Компания Disney запустила в разработку новый фильм во франшизе «Пиратов Карибского моря», главную роль в котором сыграет австралийская актриса и кинопродюсер Марго Робби.

Картина не станет продолжением уже вышедших частей, а расскажет новую «женскую» историю в рамках вселенной. Эта версия также не имеет отношения к перезагрузке оригинальных сюжетов, которыми занимаются Тед Эллиот и Крэйг Мазин («Чернобыль»).

Кресло сценариста займет Кристина Ходсон, известная по работе над «Хищными птицами» и «Бамблби». Детали сюжета пока держат в тайне. Неизвестно также, какая роль достанется Робби, прославившейся после выхода фильмов «Отряд самоубийц», «Волк с Уолл-стрит» и «Тоня против всех».

Ранее стало известно, что в шестой части «Пиратов Карибского моря» может появиться американский актер, продюсер и музыкант Роберт Дауни-младший, завоевавший любовь зрителей благодаря роли супергероя Тони Старка или Железного человека. Звезда, как ожидается, исполнит второстепенную роль эксцентричного пирата.

Тем временем министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала, что кинотеатры могут открыть двери для зрителей уже к 15 июля. Она, однако, напомнила, что начало их работы зависит от санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.