Королева в новом образе удивила поклонников сходством с певицей Ханной

Москва, 27 июня. Известная российская эстрадная певица Наташа Королева удивила поклонников новой фотографией, которая была опубликована в социальной сети Instagram. Она предстала на снимке в новом образе — артистка сильно помолодела, а также сделала эффектный макияж.

«Настроение Челка!» — цитирует звезду телеканал «360».

Поклонники заметили, что Королевой очень идет подобный имидж. Пользователи Сети, оставили под записью много различных комментариев, в которых восхищались внешним видом певицы. Фанаты признались, что «потеряли дар речи», когда увидели Королеву в необычном для нее виде. Некоторые комментаторы заметили, что артистка напомнила им 29-летнюю певицу Ханну.

«Я аж дар речи потеряла! Думаю, на странице ли я Наташи?»; «Челка и худоба — классно!»; «Давайте, Натали, вперед!» — написали поклонники Королевой.

«Как на певицу Ханну похожа!» — удивился кто-то из подписчиков исполнительницы хита «Желтые тюльпаны».

Стоит отметить, что Королева предстала перед фанатами в новом имидже во время съемок программы «Где логика?», в которой она приняла участие вместе со своим мужем Сергеем Глушко.

Ранее певица не стеснялась выкладывать свои фотографии в социальных сетях без макияжа и красивых нарядов. Сама же Королева заявляет, что неохотно пользуется косметикой и предпочитает «натуральность во всем».

«Пока такая возможность имеется, пока годы позволяют, я стараюсь быть такой, какая есть. В жизни практически не пользуюсь косметикой. Волосы, ногти, брови, ресницы и губы у меня натуральные. Никакого апгрейда я с собой не делала», — заявила Королева.

Артистка также раскрыла секрет своей стройности. Она заметила, что поддерживает свою фигуру и организм в тонусе благодаря супругу Тарзану, который не позволяет Королевой распускаться и отходить от строгой диеты.

Ранее певица и фотомодель Ханна опубликовала новый снимок в одной из социальных сетей. На фотографии она предстала в обнаженном виде, находясь в ванной. Под записью артистка поделилась секретами своей стройной фигуры.