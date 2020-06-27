Эксперт предсказал двойной эффект от ультиматумов США к «Северному потоку — 2»

Москва, 27 июня. Ультиматумы США к «Северному потоку — 2» будут иметь двойной эффект: в Европе произойдет политический раскол, а в мире начнется новая крупная торговая война. Об этом заявил руководитель ИАЦ «Альпари», экономический эксперт Александр Разуваев.

Ранее СМИ сообщили, что Германия не оставит без ответа новые американские санкции, которые могут быть введены против проекта «Северный поток – 2». Согласно заявлению председателя комитета Бундестага по экономике и энергетике Клауса Эрнста, Берлин готов согласовать ответные меры, если Вашингтон все-таки введет экономические ограничения против европейских компаний.

В интервью информационному изданию «ПолитЭксперт» Разуваев рассказал о последствиях давления США на Европу в вопросе строительства российского газопровода. Он предсказал, что американские власти, пытаясь ставить Германии ультиматумы в данном вопросе, могут развязать новую экономическую войну, которая приведет к затяжному финансовому кризису.

Эксперт уверен, что если американские санкции все-таки будут введены, Европейский союз разделится на два лагеря. Такие страны, как Франция, Австрия и Германия, не будут мириться с санкциями США и вступят с Вашингтоном в открытое противостояние. С другой же стороны будут находиться Эстония, Литва, Латвия и Польша, власти которых готовы поддерживать американскую санкционную политику.

«Старая Европа не понимает, почему она должна жертвовать своими экономическими интересами ради американцев. И она относительно суверенна», – заявил финансовый эксперт.

В свою очередь, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в комментарии ФБА «Экономика сегодня» заметил, что достройка «Северного потока – 2» может вновь затянуться на длительное время из-за нерешительной позиции Дании. Российская компания, занимающаяся прокладкой труб в море, направила в Датское энергетическое агентство (DEA) запрос, чтобы задействовать при проведении работ судно «Фортуна», оснащенное специальным оборудованием. Копенгаген же в очередной раз может затянуть рассмотрение заявки на несколько месяцев.

Ранее политолог, профессор РАНХиГС Александр Новокрещенов высказался о переброске военного контингента США в Польшу, заметив, что подобные действия Вашингтона могут быть попыткой помешать реализации проекта газопровода «Северный поток – 2».