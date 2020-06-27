Онколог предупредил о вреде чрезмерного употребления красного мяса

Москва, 27 июня. Чрезмерное употребление красного мяса может нанести вред организму и даже привести к возникновению онкологического заболевания, предупредил врач Андрей Пылев.

По словам онколога, доказательство этой теории прозвучало еще в прошлом веке. Он добавил, что исключение или умеренное употребление продукта «несколько уменьшает риск».

«Питание — это один из множества факторов, которые приводят к развитию онкологических заболеваний», — подчеркнул врач.

Специалист объяснил, что выбор между тем, есть что-то или не есть, неоднозначный, так как положительные и отрицательные свойства можно найти в любом продукте.

Как передает телеканал «360», ранее хирург-онколог Иван Карасев призвал отказаться от рафинированного подсолнечного масла, так как оно, по его словам, способно спровоцировать развитие рака. Дело в том, что под воздействием высоких температур, например при жарке продуктов на сковороде, в масле высвобождаются канцерогенные вещества, а затем попадают в организм.

Тем временем иранские ученые выяснили, что каротиноид астаксантин, который содержится в ряде морепродуктов, способен ускорить метаболизм глюкозы и снизить уровень сахара в крови.