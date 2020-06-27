Бузова похвасталась фанатам новой квартирой за 120 миллионов рублей

Москва, 27 июня. Знаменитая российская певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в социальной сети Instagram новую запись. В разделе Stories звезда похвасталась перед фанатами новой квартирой.

По данным информационного издания StarHit, Бузова решила показать поклонникам свою новую квартиру за 120 миллионов рублей. Артистка отметила, что уже в ближайшее время в ее новом жилье стартует грандиозный ремонт.

Бузова также обратила внимание, что работы в квартире будут проводиться по специальному дизайнерскому проекту, который уже разработан одной из столичных компаний. Планировка была создана специалистами за 60 рабочих дней.

Речь идет об апартаментах, общая площадь которых составляет около 200 квадратных метров. На стенах работники уже прикрепили схему, согласно которой расположатся различные дизайнерские элементы и мебель. Отдельная зона квартиры будет отведена для гардеробной, где певица планирует хранить свои вещи и костюмы. Кроме того, одну из комнат оборудуют под домашнюю студию, позволяющую Бузовой записывать новые музыкальные произведения.

«Жизнь внесла некоторые коррективы, и нам пришлось кое-что добавить. Уже вот-вот приезжают рабочие», — отметила певица.

Известно, что в жилищном комплексе, где артистка купила квартиру, оборудованы различные объекты общественной инфраструктуры. Кроме того, на придомовой территории расположены фитнес-клуб, продуктовые магазины, ресторан и детский сад.

Молодой человек Ольги Бузовой блогер Давид Манукян поддержал свою избранницу в таком начинании. Он гордится тем, что актриса решила организовать крупный ремонт в новой квартире.

«Она прошла большой путь, все, что она сейчас имеет, достигнуто и получено благодаря ее усилиям. Она сейчас девочка номер один у нас в стране. Конкуренток у нее нет. Я горжусь ею», – заявил Манукян.

Ранее российская певица Любовь Успенская поделилась информацией о том, сколько зарабатывает Ольга Бузова, выступая в театре. Звезда русского шансона удивилась способности молодой певицы работать не покладая рук.