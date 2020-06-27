Рекордное число случаев коронавируса выявили за сутки в США

Вашингтон, 27 июня. Рекордное число заболевших COVID-19 выявили в США за последние сутки. Прирост новых случаев заражения составил 40870 и стал максимальным за все время пандемии.

Как отмечает Reuters, такой резкий рост заболевших последовал после отмены ряда карантинных ограничений. Больше всего новых пациентов выявили в штатах Алабама, Аризона, Айдахо, Вайоминг, Джорджия, Миссисипи, Миссури, Невада, Оклахома, Теннесси, Техас, Флорида и Южная Каролина.

Общее число пациентов с коронавирусом в Штатах, по данным Института Джонса Хопкинса, составило почти 2,5 миллиона человек. При этом глава Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд ранее заявил журналистам, что на самом деле истинное число инфицированных SARS-CoV-2 в десятки раз выше официальных данных и составляет не менее 23 млн человек.

Ранее НСН сообщила о том, что после открытия границ с 1 июля в страны ЕС не смогут въезжать граждане США и России. Такое решение в Брюсселе приняли из-за большого числа заболевших с коронавирусом. При этом Италия, Испания, Франция, Германия и Бельгия опережают Россию по числу умерших от коронавируса.