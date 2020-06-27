МИД РФ назвал «незатейливым вбросом» статью об убийствах военных США в Афганистане​​​​​​​

Москва, 27 июня. МИД РФ назвал «незатейливым вбросом» и «чушью» сообщения о том, что российская военная разведка якобы «причастна» к заказным убийствам американских военных в Афганистане.

Такие голословные заявления прозвучали ранее в статье The New York Times. Журналисты утверждали, что Россия будто бы «тайно предлагала вознаграждение» за уничтожение войск антитеррористической коалиции, в том числе военнослужащих США.

«Этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки», — прокомментировали в МИД РФ.

В ведомстве констатировали, что ничего другого нельзя было ожидать от разведки, которая «с треском провалила 20-летнюю войну в Афганистане».

В МИД РФ напомнили об общеизвестных фактах, таких как: причастность разведки США к наркотрафику, выплатам боевикам за проход транспортных караванов, откатам с контрактов на выполнение проектов, оплачиваемых американскими налогоплательщиками.

«А может быть, американским разведчикам не по душе то, что наши и их дипломаты совместно способствуют запуску мирных переговоров между Кабулом и талибами?!» — заключили в министерстве.

Посольство РФ в Вашингтоне ранее сообщило, что основанные на лжи публикации о РФ и Афганистане привели к угрозам в адрес российских дипломатов.

Напомним, что США в 2001 году начали военную операцию против «Талибана»1 (запрещено в РФ). В январе 2019 года они согласовали документ о выводе иностранного контингента с территории Афганистана. Весной этого года было подписано мирное соглашение. Однако, как констатировали эксперты, оно лишь спровоцировало новую волну насилия.

1 Организация запрещена на территории РФ.