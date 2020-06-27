В России выявили 6852 новых случая коронавируса за сутки

Москва, 27 июня. За минувшие сутки в России выявили 6852 новых случая коронавируса, общее число зарегистрированных в стране случаев возросло до 627 646. Об этом сообщили в оперативном штабе по распространению инфекции.

Больше всего новых случаев за прошедшие сутки зарегистрировали в Москве (750), Московской области (366) и в Ханты-Мансийском АО (280). Кроме того, в первую десятку по новым случаям попали Иркутская область (237), Санкт-Петербург (224), Свердловская (216), Нижегородская (214), Воронежская (190) и Челябинская (158) области, а также Ямало-Ненецкий АО (147).

Как подчеркнули в оперативном штабе, 30% людей, у которых коронавирус выявили за минувшие сутки, не имели клинических проявлений заболевания. Кроме того, число выздоровевших за сутки пациентов снова превысило количество новых случаев и составило 9200 человек. За весь период наблюдений было зарегистрировано 393 352 вылечившихся пациента.

Также в оперштабе сообщили о 188 летальных исходах, зафиксированных за сутки. Общее число смертельных случаев составляет 8 969.

Ранее доктор медицинских наук и иммунолог Михаил Костинов в эфире радио Sputnik перечислил тревожные симптомы, которые могут возникнуть после вакцинации от коронавируса. По его словам, сильные реакции на любой препарат должны быть минимальны. Костинов отметил, что сильной реакцией считается температура выше 38,6 градуса, передает «Царьград». Также врач рассказал, что на месте укола может быть покраснение, но оно не должно держаться более двух дней, сообщает телеканал «360».