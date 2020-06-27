Тутта Ларсен назвала молодых русских рэперов людьми «с грязным языком»

Москва, 27 июня. Телеведущая и мама троих детей Тутта Ларсен раскритиковала современный русский рэп. По ее мнению, этот жанр музыки сильно деградировал.

Ларсен уверена, что в 90-е годы рэп был лучше. Она считает, что у подростков плохой вкус к музыке.

«Если вы имеете в виду матерящихся людей с грязным языком, я бы не стала вообще марать о них прекрасное слово «рэп», — жестко высказалась ведущая.

Лет 20 назад рэп-исполнители писали качественную музыку и хорошие стихи. А сейчас песни превратились в товар продюсеров, который просто раскручивают, «вливая» в него деньги.

При этом даже сейчас есть парочка исполнителей, которые нравятся Ларсен. Среди них Oxxxymiron и группа «25/17». По мнению Тутты, у рэпера Басты тоже неплохие песни.

Тутта Ларсен (настоящее имя Татьяна Романенко) — 45-летняя актриса, VJ, телеведущая родом из Украины. С 1999 по 2013 годы снималась в сериалах, озвучила несколько анимационных персонажей.

Ранее сообщалось, что Тутта Ларсен призвала москвичей озеленить город. Вместе с другими звездами она предложила украсить балконы цветами.